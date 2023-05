Debatte um Grundsatzfrage: Braucht die DFL einen Investor?

Damit die Verhandlungen gestartet werden können, muss eine Zweidrittel-Mehrheit - also mindestens 24 Clubs - dafür stimmen. Bei einem entsprechenden Votum würden im nächsten Schritt die nationalen und internationalen Medienrechte in eine Tochtergesellschaft namens „DFL MediaCo GmbH & Co. KGaA“ ausgelagert werden.