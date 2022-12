„Den Kontinent stolz gemacht“: Marokko erreicht Halbfinale

„Wir zeigen der Welt, was man erreichen kann, auch wenn man nicht so viel Talent und Geld hat. Wenn man daran glaubt und das mit Entschlossenheit angeht, kann man viel erreichen“, sagte Trainer Walid Regragui, den seine Spieler wie schon nach dem Achtelfinal-Coup gegen Spanien übermütig in die Luft warfen, nach dem 1:0 (1:0)-Triumph am Samstagabend im Viertelfinale von Doha. Wie wild feierten die Nordafrikaner mit ihren Fans in Rot.