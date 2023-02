Denise Herrmann-Wick und der Traum von Gold bei der Heim-WM

Ob sie im kommenden Jahr noch dabei ist? „Das Gefühl wird eines Tages kommen“, sagte Herrmann-Wick in einem Interview des Weltverbandes IBU. Man sehe, dass es jetzt einen Generationswechsel gebe und Athletinnen in ihrem Alter immer weniger werden. „Mein Leben wird weitergehen. Vielleicht nicht mehr so schnell und mit so viel Laktat.“ Früher habe sie gedacht, dass sie einen Plan für die Zeit nach der aktiven Karriere haben müsse. „Aber jetzt denke ich mir: Vielleicht komme ich erst mal im Leben an und genieße es.“ Vielleicht mache man einen Urlaub mehr als in den Jahren zuvor. „Oder als Frau hat man auch Familienpläne. Wir werden sehen, was passiert. Vielleicht ergeben sich Möglichkeiten, die man gar nicht erwartet.“