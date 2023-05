Der alte Mann und das Tor: Dzeko lässt Inter träumen

Es war das 400. Profitor in Dzekos Karriere, wie die Statistiker ausrechneten. In der Champions League steht er bei 29 Toren für Wolfsburg, Manchester City, die AS Rom und Inter. Als erst siebtem Profi gelangen ihm mindestens 20 Tore in der Königsklasse nach dem 30. Geburtstag. In diese Ü-30-Statistik schafften es zuvor nur Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic und Didier Drogba. Was für eine Auswahl!