Der Fußball verzweifelt an der Handspiel-Regel

Die unterschiedliche Auslegung der Handspiel-Regel führt Woche für Woche zu Diskussionen im Profifußball. Sie sei allen „entglitten“, klagte Ceferin in der slowenischen Zeitung „Ekipa“. Weshalb die UEFA nun versucht, sie wieder in den Griff zu kriegen. Diese Woche tagte erstmals ihr neuer Beirat, dem eine Reihe an Startrainern und Ex-Nationalspielern wie die drei Deutschen Rudi Völler, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm angehören.