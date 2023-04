Derby-Sieg als Booster: Trio vorneweg - HSV mittendrin

„Ich denke, dass wir mit einem guten Gefühl in die nächsten Wochen gehen und mit Selbstvertrauen die nächsten Spiele bestreiten“, sagte Jonas David. Der sonst oft gescholtene Verteidiger hatte mit seinem Treffer zum 1:1 kurz vor der Pause die Wende in der Partie eingeleitet und die Grundlage zur späteren HSV-Party gelegt. Kapitän Sebastian Schonlau kündigte an: „Wir wollen diesen Schwung jetzt mitnehmen, haben aber in den letzten fünf Spielen auch noch richtig etwas zu tun.“