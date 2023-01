Deutsche Skifahrer im Super-G mit nächstem Dämpfer

Vom 6. bis 19. Februar fahren die Alpinen in Frankreich um WM-Medaillen. Die deutsche Herren-Riege startet mit Außenseiterchancen, ihre Durststrecke ohne Podestplatz setzte sich in Abwesenheit von Thomas Dreßen in Cortina fort. Romed Baumann und Simon Jocher bei seiner Rückkehr nach Verletzungspause kamen nach einem Fahrfehler nicht einmal ins Ziel. Dominik Schwaiger (30.) und Josef Ferstl (37.) waren chancenlos im Kampf um die vorderen Ränge.