Deutsche Staffel auf Rang zwei - Sieg geht an Norwegen

Kontiolahti (dpa) - - Gleich im ersten Staffelrennen des neuen Weltcup-Winters sind die deutschen Biathleten als Zweite aufs Podest gelaufen und haben ihre gute Frühform bestätigt. Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees mussten sich im finnischen Kontiolahti nur den Norwegern geschlagen geben.

Das in der Formation zuvor noch nie aufgestellte Quartett von Bundestrainer Mark Kirchner leistete sich acht Nachlader und lag nach den 4x7,5 Kilometern 43,9 Sekunden hinter Vetle Sjastad Christiansen, Sturla Holm Laegreid sowie den Brüdern Tarjei und Johannes Thingnes Bö (7 Nachlader). Rang drei sicherten sich die Franzosen, die 1:05,9 Minuten Rückstand auf die Spitze hatten. Den letzten deutschen Staffelsieg hatten Erik Lesser, Doll, Arnd Peiffer und Philipp Nawrath am 5. März 2021 in Nove Mesto geholt. Nach Rang durch David Zobel im Auftakteinzel ist es bereits der zweite Podestplatz für das Männer-Team beim Saisonauftakt.