Deutsche Staffel in Ruhpolding auf Rang zwei hinter Norwegen

„Man muss sich ja nicht immer verstecken, man kann den Norwegern ja auch mal zeigen, was man drauf hat. Klar sind sie aktuell in der Teamleistung eine Klasse besser. Aber es macht uns Spaß, sie zu ärgern“, sagte Doll in der ARD und lobte die Atmosphäre: „Echt coole Stimmung“. Doll hatte zwischenzeitlich in Führung liegend an Schlussläufer Rees übergeben, dieser musste sich aber wenig überraschend dem fünfmaligen Olympiasieger Bö geschlagen geben. „Ich kann gar nicht mitgehen. Das wäre vermessen und würde keinen Sinn machen. Ich war schon sehr glücklich, dass wir Platz zwei ins Ziel gebracht haben“, sagte Rees.