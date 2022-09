Deutschlands Basketballer verpassen Einzug ins EM-Finale

Dennis Schröder (rechts) im Duell mit Spaniens Xabier Lopez-Arostegui. (Foto: Soeren Stache/dpa )

BERLIN - Deutschlands Basketballer sind bei der EM in Berlin im Halbfinale ausgeschieden. Das Team um Kapitän Dennis Schröder verlor am Freitagabend mit 91:96 (51:46) gegen Weltmeister Spanien und verpasste damit den ersten Finaleinzug seit 17 Jahren. Vor 14 073 Zuschauern - darunter Außenministerin Annalena Baerbock - in der ausverkauften Arena war Schröder (30 Punkte) der beste Werfer im Team von Bundestrainer Gordon Herbert. Doch gegen die abgezockten Spanier mit Topscorer Lorenzo Brown (29 Punkte) reichte dies nicht.

Für Deutschland geht es am Sonntag (17.15 Uhr/Magentasport und RTL) im Spiel um Platz drei gegen Außenseiter Polen um Bronze. Ein Sieg würde die erste Medaille seit Silber 2005 in Serbien bedeuten. Das Finale bestreiten am Sonntagabend (20.30 Uhr) die Spanier und der Olympia-Zweite Frankreich. Die Topfavoriten Serbien, Griechenland und Slowenien mit ihren NBA-Stars waren vor dem Halbfinale ausgeschieden.