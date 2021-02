DFB-Appell an die Politik: Kinder zurück auf die Plätze

DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Foto: Andreas Gora/dpa (Bild: dpa) (Foto: Andreas Gora/dpa)

Frankfurt/Main - Der Deutsche Fußball-Bund hat sich für eine baldige Rückkehr aller Nachwuchskicker in den Trainingsalltag ausgesprochen.

«Die gesamte Gesellschaft, alle Branchen sehnen derzeit Lockerungen herbei. Sobald diese im Falle weiter sinkender Infektionszahlen und anlaufender Impfungen möglich sind, müssen vor allem unsere Kinder und Jugendlichen auf die Plätze an der frischen Luft zurückkehren dürfen, zunächst zum Training, später wieder im Spielbetrieb», appellierten DFB-Boss Fritz Keller und Vizepräsident Rainer Koch in einem am Freitag auf der Verbandsseite veröffentlichten Offenen Brief.

Am 3. März wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Großer Wunsch sei es, dass der Breitensport von allem in Deutschland in seiner Wichtigkeit «begriffen, wahrgenommen und schlussendlich akzeptiert wird», schrieben Keller und Koch.

Vor allen die Jüngsten litten derzeit besonders stark unter den aktuellen Einschränkungen. Die Folgen des Bewegungsmangels seien noch gar nicht absehbar. Daher sei es wünschenswert, «dass der Sport als Teil der Lösung begriffen wird. Nicht um des Sports Willen, nein, im Sinne der Gesundheitsförderung und sozialer Beziehungen. Wir alle, speziell unsere Kinder und Jugendlichen, benötigen die Möglichkeit zur sportlichen Bewegung, sie ist gut für Körper und Geist - und das nachhaltig.»

