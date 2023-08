DFB-Frauen-Team verliert gegen Kolumbien und muss zittern

Kolumbiens Superstürmerin Linda Caicedo hatte die Südamerika-Vizemeisterinnen in der 52. Minute mit einem starken Tor in Führung gebracht. Kapitänin Alexandra Popp glich in der 89. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter zwischenzeitlich aus. Die DFB-Auswahl tat sich in der Partie vor 40.499 Zuschauern schwer, konnte sich nur wenige zwingende Chancen erspielen.