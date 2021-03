DFB-Boss Keller für zweite Amtszeit bereit

Fritz Keller kann sich eine zweite Amtszeit als DFB-Praesident vorstellen. Foto: Thomas Boecker/DFB/dpa (Bild: dpa) (Foto: Thomas Boecker/DFB/dpa)

Frankfurt/Main - Fritz Keller steht auch für eine zweite Amtszeit als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur Verfügung.

«Auf jeden Fall. Wenn man einen so unbequemen Kerl wie mich überhaupt möchte - wenn man möchte, dass alles so bleibt, wie es immer war, dann bin ich fehl am Platz», sagte Keller in der Sendung «Meine Geschichte» des TV-Senders Sky. Keller wurde am 27. September 2019 vom DFB-Bundestag zum Verbandschef gewählt. Zuvor war er Präsident des Bundesligisten SC Freiburg.

Dass die nächste Fußball-WM in Katar stattfindet, ist für Keller «nicht die beste Entscheidung». Er glaube nicht, dass da mit großer Transparenz gearbeitet worden sei. Er habe da ein ungutes Gefühl. «Außerdem sehe ich Spiele auch immer aus Nachhaltigkeitsgründen, wenn ich irgendwo in die Wüste ein paar Stadien hinstelle und die nachher wieder nicht gebraucht werden.»

