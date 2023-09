DFB-Bundestag segnet Grundlagenvertrag ab

„Der neue Grundlagenvertrag ist ein notwendiger und nachhaltiger Schritt nach vorne, der spürbare Erleichterungen und Verbesserungen vor allem in den vielen kleinen Vereinen ermöglicht, die täglich so wertvolle Arbeit für den Fußball und das Gemeinwohl in Deutschland leisten“, sagte Neuendorf. Auch der Antrag zur „Umgestaltung der Position des DFB-Schatzmeisters in ein Hauptamt“ fand die nötige Zustimmung des Gremiums. Schatzmeister des DFB ist Stephan Grunwald. Nach etwa einer Stunde war der Bundestag bereits beendet.