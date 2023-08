DFB-Frauen gegen Südkorea mit Popp und Schüller im Angriff

Die Kapitänin vom VfL Wolfsburg und die Torjägerin vom FC Bayern laufen am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane beide von Beginn an auf. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg lässt dafür die Münchner Mittelfeldspielerin Lina Magull auf der Bank. „Wir wollen besser in die Räume kommen, früher flanken und auch die Präsenz nutzen“, sagte Voss-Tecklenburg im ZDF.