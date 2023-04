DFB-Frauen nachdenklich: „So kommen wir nicht weit“

Die aktuelle Spielführerin Alexandra Popp musste wegen einer Fußverletzung zur Pause in der Kabine bleiben und sparte ebenfalls nicht an Kritik. „Wir wissen natürlich schon, dass es mit der Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, bei der Weltmeisterschaft nicht reichen wird“, sagte der EM-Star aus Wolfsburg. „Natürlich sind wir jetzt erst mal enttäuscht. Die zwei Länderspiele haben uns schon vieles aufgezeigt“, sagte Bayern-Spielerin Sydney Lohmann. Brasilien habe auch gezeigt, „mit was für einer Härte wir rechnen können bei der WM“.