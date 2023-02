DFB-Frauen starten ins WM-Jahr

Im April steht ein weiteres Trainingslager mit zwei Spielen an - eines davon wahrscheinlich gegen Brasilien. Der Südamerika-Meister spielt bei der Premiere von „Women’s Finalissima“ am 6. April in Wembley ohnehin gegen Europameister England. Vor dem WM-Turnier stehen dann wie schon im vergangenen Jahr im Juni und Juli zwei Trainingslager in Herzogenaurach mit jeweils einem Spiel an. „Wenn wir in den kommenden Wochen und Monaten gute und richtige Schritte gehen können in der Entwicklung, dann sehe ich uns doch recht weit oben mit dabei“, sagt Kapitänin und Torjägerin Popp.