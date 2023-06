DFB-Frauen: „Vor der EM lief ja auch nicht alles rund“

Dass der Nominierungs-Streit zwischen dem Münchner Club und dem Deutschen Fußball-Bund doch noch nachhallt, zeigt auch die Tatsache, dass den DFB-Frauen jetzt nur noch die Partie gegen Sambia am 7. Juli (20.30 Uhr/ARD) in Fürth bleibt, um Automatismen zu schärfen. Danach wird Voss-Tecklenburg ihr 23-köpfiges Aufgebot benennen. Fünf Spielerinnen aus dem vorläufigen Kader müssen zu Hause bleiben. Nach der Ankunft in Australien, wo es in den Gruppenspielen gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea geht und im Achtelfinale schon die WM-Mitfavoriten Frankreich oder Brasilien drohen, will die Bundestrainerin intern noch gegen eine männliche Nachwuchsmannschaft testen.