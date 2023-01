DFB-Nachwuchsleiter über WM-Lehren: An Defensivlust arbeiten

„Extrem auffällig waren die Leidenschaft und die Identifikation mit der eigenen Nation sowie die defensive Disziplin bzw. Defensivlust der erfolgreichen Mannschaften“, sagte Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften, am Mittwoch in einem Interview auf der DFB-Homepage. Gemeinsam mit Trainern der Nachwuchsnationalteams war Schönweitz während des Turniers in Katar vor Ort.