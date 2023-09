DFB-Neuling Groß stellt sich vor: „Ein Mannschaftsspieler“

Groß hofft auf sein Debüt in den Länderspielen gegen Japan am kommenden Samstag in Wolfsburg oder drei Tage darauf gegen Frankreich in Dortmund. „Ich probiere einfach, meine Rolle zu erfüllen, wenn ich Spielminuten bekomme“, sagte der gebürtige Mannheimer. Groß zeichnet auch aus, dass er mehrere Positionen besetzen könnte. Seine beste Position sei aber die Acht. Das erste Training mit den DFB-Kollegen habe Spaß gemacht, sagte Groß.