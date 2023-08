DFB-Präsident: Keine Negativ-Stimmung für Heim-EM

Aber: „In der Tat ist es so, bei den A-Nationalmannschaften, in der U21 haben wir jetzt Misserfolge zu verzeichnen gehabt.“ Nach den Männern im letzten Jahr waren auch die Frauen in der WM-Vorrunde gescheitert. Die Männer von Bundestrainer Hansi Flick konnten auch nach dem WM-Desaster in Katar bislang nicht überzeugen. „Wir sind mit Rudi Völler, was die A-Nationalmannschaft der Männer betrifft, sehr engagiert, das zu drehen“, sagte Neuendorf. Die Fußball-Frauen müssen die WM-Enttäuschung erst noch verarbeiten. Der DFB-Präsident hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits das Vertrauen ausgesprochen. „Wir haben den Vertrag mit ihr erst vor wenigen Monaten verlängert nach dieser überaus erfolgreichen Europameisterschaft im vergangenen Jahr und haben ihr das Vertrauen ausgesprochen, das sie nach wie vor auch genießt“, sagte Neuendorf im ZDF-„heute journal“.