DFB-Präsident: „Mission Titelverteidigung schwierig“

Die deutsche U21 reiste am Sonntag vom Trainingslager in Südtirol nach Georgien ab. Dort steht am Donnerstag (18.00 Uhr) in Kutaissi der Auftakt gegen Israel an. Weitere Gruppengegner sind Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni). Die wichtigste deutsche Nachwuchsmannschaft strebt die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an. Außer Gastgeber Frankreich sind die drei besten Teams der EM dabei. England tritt bei den Sommerspielen als Großbritannien an und kann sich daher nicht qualifizieren.