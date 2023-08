DFB stellt am Montag neuen Direktor vor

Nach dem Aus der Männer-Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde in Katar Ende 2022 war auch das Frauen-Nationalteam in diesem Sommer bei der WM in Australien und Neuseeland bereits in der Gruppenphase gescheitert. Spekuliert wird über die Einberufung eines Kompetenzteams mit Wolf an der Spitze. Unter anderem sollen dann auch die ehemaligen Bundesligaprofis Hanno Balitsch (42) und Sandro Wagner (35) dazugehören.