DFB verurteilt FC Bayern zu hoher Geldstrafe

Bayern-Fans hatten während und nach dem Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart am 4. März mindestens 104 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Zudem schossen sie in der 46. Minute zwei Raketen auf das Spielfeld, woraufhin die Partie für eine Minute unterbrochen werden musste, hieß es in der Mitteilung. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.