DFB-Vize Schneekloth hinterfragt Investorensuche bei DFL

Er fügte an: „Oder geht es den Klubführungen nur um das Hier und Jetzt? Also darum, die eigene Position in der derzeitigen Situation zu verbessern.“ Schneekloth ist 3. stellvertretender DFL-Präsidiumssprecher und auch Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes. Ihm geht es auch um die längerfristige Entwicklung der DFL. Es sei zwingend notwendig, sich über eine Weiterentwicklung des DFL-Geschäftsmodells Gedanken zu machen.