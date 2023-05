DFL: Geplatzter Milliarden-Deal droht Liga zu spalten

Dringlichste Aufgabe ist die Neubesetzung des Geschäftsführerpostens, da die nach der Trennung von Donata Hopfen im Dezember 2022 installierte Doppelspitze mit Axel Hellmann und Oliver Leki wie geplant zum 30. Juni aufhört. „Für uns ist klar, dass wir im Juli einen neuen CEO präsentieren werden“, verkündete Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch in Frankfurt am Main.