DFL terminiert Spieltage

REGION - Bereits bekannt war, dass Eintracht Frankfurt die Bundesligasaison mit einem Heimspiel (5. August, 20.30 Uhr) gegen Bayern München eröffnet. Das Duell wird live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen sein. Anschließend geht es für die Glasner-Elf am zweiten Spieltag (13. August, 15.30 Uhr) zu Hertha BSC Berlin. Es folgen zwei Sonntagsspiele am 21. August, 15.30 Uhr, zuhause gegen den 1. FC Köln und eine Woche später bei Werder Bremen (17.30 Uhr). Das Aufeinandertreffen mit RB Leipzig wird am 4. September das Samstagabendspiel (18.30 Uhr) sein. Die Duelle gegen den VfL Wolfsburg (10. September) und beim VfB Stuttgart (17. September) finden jeweils am Samstagnachmittag statt.

Mainz 05: Flutlichtspiel gegen Hertha

In der zweiten Liga waren die beiden ersten Spieltage bereits terminiert. Nun hat die DFL auch die Spieltage drei bis neun zeitgenau angesetzt. Nach dem Auftaktspiel gegen Hannover (live bei Sat.1) und dem Duell mit Holstein Kiel empfängt der 1. FC Kaiserslautern am dritten Spieltag den FC St. Pauli (14. August, 13.30 Uhr). Es folgt ein weiteres Heimspiel, diesmal am Freitagabend, gegen den SC Paderborn (12. August, 18.30 Uhr). Die restlichen Partien bei Greuther Fürth (21. August), zuhause gegen den 1. FC Magdeburg (28. August), in Sandhausen (4. September), zuhause gegen Darmstadt 98 (11. September) und in Heidenheim (18. September) steigen jeweils sonntags um 13.30 Uhr.

Verknüpfte Artikel

Darmstadt hat Rostock am Samstagabend zu Gast

Für den SV Darmstadt 98 folgt nach dem Saisonstart in Regensburg und gegen Sandhausen ein Sonntag-Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig (7. August). Am 13. August wird am Samstagabend (20.30 Uhr,) Hansa Rostock am „Bölle“ zu Gast sein. Das Spiel läuft live im Free-TV bei Sport1. Am darauffolgenden Freitag (19. August) reisen die Lilien zum Hamburger SV. Es folgen die beiden Heimspiele gegen den 1. FC Heidenheim (27. August, 13 Uhr) und Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld (4. September, 13.30 Uhr). Am 11. September muss die Lieberknecht-Elf dann auf den Betzenberg. Um 13.30 Uhr ist Anstoß beim 1. FC Kaiserslautern. Am Samstag, 17. September, kommt es zum Kräftemessen mit dem nächsten Traditionsverein – der 1. FC Nürnberg ist zu Gast.

Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga und 2. Bundesliga erfolgen laut DFL zwischen dem 29. August und 2. September.

Samstags zur besten Fußballzeit startet auch der