Die Welt weint um „O Rei“: Staatstrauer nach Pelés Tod

Die drei großen europäischen Ligen in England, Italien und Spanien kündigten an, Pelé bei den kommenden Spieltagen mit Gedenkminuten zu würdigen. Das Vermächtnis des dreifachen Weltmeisters lasse sich nicht in Worte fassen, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Sein Leben besteht aus mehr als nur Fußball. Er hat die Wahrnehmung in Brasilien, in Südamerika und in der ganzen Welt zum Besseren verändert.“ Pelé sei schon seit langer Zeit unsterblich „und wird deshalb für immer bei uns sein.“