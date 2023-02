DLV-Chef zur Sportreform: Ohne Flexibilität kein Erfolg

„Eine moderne Spitzensportförderung kann man wie ein Start-up verstehen“, sagte der DLV-Vorstandsvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. „Man will sich in der Weltklasse etablieren, sich am Markt orientieren und Neues einbringen. Das heißt, dass man schnelle, unbürokratische Entscheidungen treffen muss - und es bedarf einer Orientierung am Weltmarkt.“