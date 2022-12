Doll über Schießfehler: „Weltbekannte Eier haben gefehlt“

In den französischen Alpen hatte die in der Loipe erneut starke Sächsin am Schießstand Schwierigkeiten. Fünf Strafrunden verhinderten eine zweite Top-Platzierung, nachdem sie am Freitag noch den dritten Platz belegt hatte. Die Olympiasiegerin kam mit 1:41,2 Minuten Rückstand auf die Siegerin Lisa Theresa Hauser auf Platz 21. Die Österreicherin, die 2021 im Massenstart den WM-Titel geholt hatte, verfehlte nur eine Scheibe und landete am Ende vor den beiden Lokalmatadorinnen Julia Simon (2 Schießfehler) und Anais Chevalier-Bouchet (1). Der französischen Partystimmung an der Loipe und auf der Tribüne tat dies jedoch keinen Abbruch.