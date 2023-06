Doping-Fall Walijewa: Sportgerichtshof-Anhörung im September

Demnach können die Parteien ihre Standpunkte in diesem Verfahren vom 26. bis 29. September am Sitz des Cas in Lausanne darlegen, wie der Gerichtshof mitteilte. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) und der Eislauf-Weltverband (Isu) hatten Widerspruch gegen das Urteil der russischen Anti-Doping-Agentur (Rusada) eingelegt.