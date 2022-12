DOSB: Effekt für Olympia-Bewerbung durch Spitzensportreform

Dass das funktionieren könne, zeigten die Erfahrungen vergangener Spiele wie in München 1972 oder London 2012: Diese hätten langfristige Auswirkungen nicht nur auf die Sportentwicklung des jeweiligen Landes. Im Zusammenhang mit Olympia in München sei das Bundesinstitut für Sportwissenschaften gegründet und der Goldene Plan für Sportstätten aufgelegt worden. Die Sporthilfe und die Glücksspirale sind entstanden. „Das hat sich positiv auf die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland ausgewirkt“, meinte Burmester.