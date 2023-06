DOSB kann sich Europaspiele auch in Deutschland vorstellen

Der dreimalige Kanu-Olympiasieger Max Rendschmidt würde begrüßen, wenn die Europaspiele auch in Deutschland veranstaltet würden. „Multi-Sport-Events wie auch die European Championships in München sollten in Zukunft öfter vorkommen, weil alle Sportarten davon profitieren: Wer Kanu guckt, schaut auch Beachvolleyball“, sagte der 29-jährige Essener, der mit der Beachhandballerin Isabel Kattner bei der Eröffnungsfeier der Europaspiele am Mittwochabend in Krakau gemeinsam die deutsche Fahne getragen hatte: „Da sind wir als Sportler alle froh, dass es so gepusht wird.“