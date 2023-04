DOSB-Leistungssportchef: Umkehr des Trends braucht länger

„Alles, was wir jetzt verändern, zeigt seine Wirkung wohl frühestens für Los Angeles 2028, wahrscheinlich bis Brisbane 2032. Das liegt einfach daran, dass Strukturanpassungen verstärkt erst auf und über die nächsten Generationen wirken“, fügte der 52 Jahre alte Tabor an. „Wer realistisch ist, wird akzeptieren müssen, dass die Probleme der letzten 5, 10 oder 15 Jahre nicht in den nächsten 9 bis 12 Monaten gelöst werden können.“