DOSB: „Nicht schlechter, aber auch nicht besser“ unterwegs

Krakau (dpa) - . Für DOSB-Leistungssportchef Olaf Tabor fällt die Bilanz zum Ende der dritten Europaspiele in Krakau gemischt aus. „Wir sind wie erwartet unterwegs, nicht schlechter, aber auch nicht besser“, sagte der 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur, insbesondere mit Blick auf die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris. Das deutsche Team, dessen Chef de Mission der am Mittwoch abgereiste Tabor ist, belegt vor den letzten Entscheidungen an diesem Sonntag Platz vier im Medaillenspiegel.