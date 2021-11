Draisaitl mit vier Scorerpunkten bei Oilers-Sieg

Leon Draisaitl (29) war der gefeierte Mann beim Oilers-Sieg gegen Seattle. Foto: Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa)

Edmonton - Zwei Tore, zwei Vorlagen und der siebte Sieg im achten Spiel: Für Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers läuft es in der NHL weiter sehr gut.

Deutschlands Sportler des Jahres traf am Montagabend (Ortszeit) beim 5:2 gegen die Seattle Kraken zum 1:0 und 2:1, das 3:1 und 5:2 bereitete der Kölner vor. Insgesamt kommt Draisaitl in dieser Saison bereits auf sieben Tore und zehn Vorlagen. So gut ist in der besten Eishockey-Liga der Welt sonst nur noch Teamkollege Connor McDavid mit ebenfalls 17 Scorerpunkten. Nationaltorwart Philipp Grubauer kam bei den Kraken nicht zum Einsatz.

