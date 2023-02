„Dreifach punkten“: Bayern wollen 1:1-Serie beenden

Nagelsmann spürte bei seiner Mannschaft beim 4:0 beim FSV Mainz 05 wieder „die Lust zu gewinnen“, was ihn auch optimistisch für die Aufgabe in Wolfsburg stimmt. Nach drei 1:1 gelte es, „jetzt in der Bundesliga auch wieder dreifach zu punkten“. Eine besondere Leistungssteigerung sah er in Mainz bei Nationalspieler Musiala. Der Youngster habe es „sehr gut gemacht“ in der Defensive und ein „großartiges Tor“ erzielt. In den Spielen zuvor habe dem Offensivspieler noch „das Momentum gefehlt“.