DSV-Staffeln laufen zweimal auf Platz drei - Norweger siegen

Beim überlegenen fünften Sieg im fünften Staffelrennen der Norweger, die ohne ihre Topleute Johannes Thingnes Bö, Tarjei Bö und Sturla Holm Laegreid antreten mussten, lagen Roman Rees, Kühn, Philipp Nawrath und Doll nach einer Strafrunde von Kühn als Zehnte schon über eine Minute zurück. Aber Nawrath und am Ende Doll, der am Donnerstag erstmals in seiner Karriere fehlerfrei ein Einzel gewonnen hatte, drehten das Rennen. Die Stelle, an der Doll den Schweden stehen ließ, ist eigentlich „keine, wo man angreift, aber er hat sich nicht gewehrt. So konnte ich die letzten Meter noch ein bisschen genießen“, sagte Doll. Rang zwei ging an Frankreich.