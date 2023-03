Duell der Erfolgstrainer: Terzic und Rose auf Bayern-Jagd

Beide Fußball-Lehrer scheinen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und nach imposanter Aufholjagd auf gutem Weg zu sein, die jahrelange Alleinherrschaft des FC Bayern München ins Wanken zu bringen. Ein Sieg im direkten Duell am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) könnte den Glauben an einen Machtwechsel weiter verstärken. „Edin hat mit seinem Team herausragende Arbeit geleistet. Man merkt, dass bei uns gerade etwas zusammenwächst“, schwärmte Sportdirektor Sebastian Kehl.