Dürr als Slalom-Zweite in WM-Form - Shiffrin gewinnt

An jenem Ort, an dem Shiffrin vor zwölf Jahren ihr Weltcupdebüt gefeiert hatte, bejubelte die 27-Jährige bereits ihren elften Saisonerfolg. Der Allrounderin fehlt somit nur noch ein Erfolg, um Ingemar Stenmarks Allzeit-Rekord für die meisten Weltcupsiege einzustellen. Gewinnt Shiffrin auch den zweiten Slalom, kann sie schon am Sonntag mit der schwedischen Alpin-Legende gleichziehen.