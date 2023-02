Dürr und Straßer: Deutschlands Medaillen-Anwärter bei der WM

Auch Straßer (30) fehlt noch eine WM-Medaille in seiner Sammlung. Mit zwei Podestplätzen in diesem Winter sich hat der Techniker in den Kreis der Favoriten gefahren. „Er fährt bei jeder Fahrt richtig aggressiv und auf Angriff. Linus ist mutiger geworden“, lobte Höfl-Riesch die aufsteigende Entwicklung des Münchners.