ECA-Botschaft: Keine Angst vor Saudi-Arabien

„Man muss abwarten, ob das nachhaltig ist, wir hatten eine ähnliche Situation mit China, davon spricht heute kein Mensch mehr“, sagte Dreesen nach seiner Wahl in den Vorstand der European Club Association in Berlin. Mintzlaff, der ebenfalls in das Gremium der mächtigen Vereinigung einzog, äußerte Erstaunen über das Finanzvolumen aus dem Königreich.