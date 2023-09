Effenberg zur DFB-Krise: „Neuer Trainer muss kommen“

Ex-Europameister Mario Basler sieht dagegen die Spieler als hauptverantwortlich für die zuletzt schwachen Auftritte. „Natürlich ist der Trainer immer mitverantwortlich für diese Mannschaft, aber wenn du elf Blinde auf dem Platz hast, was soll denn ein Trainer dann machen?“, sagte Basler polemisch. Dortmunds Mittelfeldspieler Emre Can nannte er „arrogant und völlig überheblich“, den neuen Kapitän Ilkay Gündogan habe er „die letzten 15 Spiele in Nationalmannschaft gar nicht gesehen“.