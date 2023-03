Ein Fehler kostet Herrmann-Wick das Podium

Alle zehn Scheiben traf ihre Teamkollegin Vanessa Voigt. Diese gute Grundlage brachte die 25-Jährige am Ende auf den fünften Platz. „Ich freue mich allgemein über dieses Rennen. Es ist mir sehr gut gelungen“, sagte Voigt. In die Verfolgung am Samstag (15.45 Uhr/ARD und Eurosport) geht sie mit einem Rückstand von 37 Sekunden. Zwei Sekunden später darf auch Herrmann-Wick in die Loipe.