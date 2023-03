„Ein gebrauchter Tag“: Hertha weiter ein gern gesehener Gast

Stürmer Sardar Azmoun (12. Minute), der beim 1:1 in Freiburg in der Vorwoche sein erstes Saisontor erzielt hatte, brachte Bayer in Führung. Der zunächst überragende Jeremie Frimpong, der das 1:0 vorbereitet hatte, legte schnell nach (21.). Seine Auswechslung nach knapp einer halben Stunde wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel schien zunächst der Wermutstropfen zu sein. Da er sich keine schwere Verletzung zuzog, wird er gegen Budapest aber wohl spielen können. Moussa Diaby (60.) und der kurz zuvor eingewechselte Amine Adli (73.) legten in der zweiten Halbzeit nach. Herthas Anschlusstreffer durch das zehnte Saisontor von Dodi Lukebakio (67., Foulelfmeter) sorgte nicht mehr für eine Wende.