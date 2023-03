Ein Jahr Neuendorf: Zwischenzeugnis im „Klassenzimmer“

Immer wieder nahm der 61-Jährige seine markante Brille ab, legte ob der schwer belastenden Verbandsthemen die Stirn in Falten. Der Vergleich zum Oberstudienrat lag nicht ganz fern. „Wir müssen die Spur halten“, sagte Neuendorf, der den DFB in den vergangenen zwölf Monaten durch mehrere Krisen lenken musste, die nach den Debakel-Jahren seiner Vorgänger so nicht abzusehen waren. Der Krieg in der Ukraine mit den energiewirtschaftlichen Folgen, die massiven finanziellen Probleme mit Millionenverlusten, dazu die sportliche Blamage bei der Katar-WM samt gesellschaftspolitischem Schlingerkurs und FIFA-Streit. Neuendorf war mittendrin, mal souverän, mal eher Schüler als Lehrer.