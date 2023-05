Eiszeit bei Eintracht: Hellmann rügt Glasner nach Wutrede

Es war aber eine Aktion, die symbolisch ist. Auch die Nationalspieler Kevin Trapp und Mario Götze sahen am Samstag Gelb wegen Meckerns, Götze zum wiederholten Male. Was der Eintracht an Bundesliga-Punkten fehlt, hat sie an Undiszipliniertheiten angehäuft. „Das passt in der Summe in ein Gesamtbild. Wir müssen schleunigst die Dinge begradigen. Ich habe noch nicht erlebt, dass man Spiele durch Undiszipliniertheiten gewonnen hat“, monierte Hellmann.