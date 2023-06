EM 2024 in Deutschland. Nochmal ein Sommermärchen?

An diesem Mittwoch (9.00 Uhr), keine zwei Tage nach dem enttäuschenden 3:3 der DFB-Auswahl gegen die Ukraine, spricht der aktuelle Bundeskanzler in Berlin bei einem seiner wenigen Termine mit direktem Fußball-Bezug über die Heim-EM 2024. Exakt ein Jahr vor dem Anpfiff eine Art Pflichttermin für alle Beteiligten. Innenministerin Nancy Faeser warb in einem „Kicker“-Gastbeitrag vorab für ein „"Heimspiel für Europa" bei uns in Deutschland“. Vor 17 Jahren war „Die Welt zu Gast bei Freunden“.