Empfang der Basketball-Weltmeister: Helden zum Anfassen

Der 29 Jahre alte Point Guard der Toronto Raptors verriet, dass er schon vor dem Turnier an den Titel geglaubt hatte. „Coach Herbert hat uns in Okinawa gefragt, was unsere Ziele sind. Alle haben Medaille gesagt. Das hat mich gefreut“, erzählte der Kapitän und ergänzte: „Ich war derjenige, der gesagt hat: Ich will Gold.“ Und Schröder lieferte, brachte mit einem unglaublichen Solo in den Schlusssekunden des Finalspiels den Sieg nach Hause und wurde folgerichtig zum besten Spieler des WM-Turniers gekrönt. Der Star der deutschen Mannschaft betont aber auch die besondere Teamchemie: „Wie wir zusammengehalten haben, so ein Team gab es noch nicht. Jeder freut sich für den anderen, gibt alles für den anderen. Das gibt es heutzutage leider nicht mehr so oft.“ Es sei ihm eine „Riesen-Ehre“, ein Teil davon gewesen zu sein.