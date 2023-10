„Englands großartigster Spieler“: Trauer um Bobby Charlton

Am United-Stadion Old Trafford, wo eine überlebensgroße Statue von Charlton steht, legten Fans am Wochenende Blumen und Kränze nieder. Beim Ligaspiel von Man United am Samstagabend wurde der Ikone mit einer Schweigeminute gedacht. „Wir werden ihn nie vergessen, niemand im Fußball wird das“, sagte sein früherer Mitspieler Geoff Hurst, der im WM-Finale '66 drei der vier englischen Treffer erzielt hatte, darunter das legendäre Wembley-Tor in der Verlängerung, das - je nach Interpretation - doch keines war. Charlton „sei ein großartiger Kollege und Freund gewesen“.